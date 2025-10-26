İzmir’de üst geçit ’magandaları’: Yumruk ve tekmelerle saldırdılar! 2 şüpheli tutuklandı

Akılalmaz olay, 20 Ekim günü Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi'nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin sağ tarafındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi.
ŞÜPHELİLER 18-19 YAŞINDA
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.