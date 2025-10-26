Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de üst geçit 'magandaları': Yumruk ve tekmelerle saldırdılar! 2 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.10.2025 11:57 Son Güncelleme: 26.10.2025 12:13

İzmir’de üst geçit 'magandaları': Yumruk ve tekmelerle saldırdılar! 2 şüpheli tutuklandı

İzmir’in Menemen ilçesinde bir grup genç, üst geçidin plastik korkuluklarını tekme ve yumruklarla kırdı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
İzmir’de üst geçit ’magandaları’: Yumruk ve tekmelerle saldırdılar! 2 şüpheli tutuklandı

Akılalmaz olay, 20 Ekim günü Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi'nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin sağ tarafındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekmelerle zarar verdi.

ŞÜPHELİLER 18-19 YAŞINDA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de üst geçit 'magandaları': Yumruk ve tekmelerle saldırdılar! 2 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz