İzmir’de üst geçit ’magandaları’: Yumruk ve tekmelerle saldırdılar! 2 şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİLER 18-19 YAŞINDA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğunu tespit etti. Şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.