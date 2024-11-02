İzmir’de üvey baba cinayetinde görüntüler ortaya çıktı: 6 tutuklama!

2 KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Mehmet Kara'nın, sokakta çıkan arbedede üvey kızı F.M. ve O.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaçmaya çalışan Kara'nın çevredeki 2 kişi tarafından yakalanıp, peşinden elinde bıçakla gelen üveyi kızı F.M.'ye teslim edilmesi yere alıyor. Bu sırada yere düşen Kara'ya F.M.'nin elindeki bıçakla saldırmak istemesi üzerine 2 kişinin bu defa kendisine engel olmak istediği görülüyor. Görüntünün devamında yaşanan arbededen faydalanıp, koşarak kaçmaya çalışan Mehmet Kara'nın tekrar düştüğü ancak kalkıp, bir taksiye binmek isterken çevreden gelenler tarafından yakalanıp, kalabalık arasında 2 kişi tarafından bıçaklandığı yer aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan üvey kız F.M. (23), O.Ş. (16), S.D. (16), H.A. (17), M.A. (17), M.K. (19) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6'sı da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.