İzmir’de yaşanan bıçaklı dehşette yeni gelişme: Cinayetin sebebi husumet mi?

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi B.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bıçaklı kavga ve cinayet anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yapılan araştırmada, B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, yaşamını yitiren Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.