İzmir’deki orman yangınında 3 gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir Menderes'teki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının, ev yapımı sırasında demir kaynağı yaparken çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili kaynakçı M.Ş.T. (31), arazi sahibi D.Y. (32) ve prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) gözaltına alındı. Bursa'nın Orhangazi ve Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınlar da kontrol altına alınırken, Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınına ise müdahalenin devam ettiği belirtildi.