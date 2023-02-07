Haberler Yaşam Haberleri İzmir’e şehit ateşi düştü! 4 gün önce birliğine teslim olmuştu...
Giriş Tarihi: 7.2.2023 14:36 Son Güncelleme: 7.2.2023 14:43

İzmir’e şehit ateşi düştü! 4 gün önce birliğine teslim olmuştu...

Hatay’da depremde askeri binanın çökmesi sonucu şehit düşen piyade er Eren Taşkın’ın şehadet haberi İzmir’deki ailesine verildi. Taşkın’ın 4 gün önce birliğine teslim olduğu öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’e şehit ateşi düştü! 4 gün önce birliğine teslim olmuştu...

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler sonucu Hatay'da çöken askeri binada Piyade Er Eren Taşkın şehit düştü. Eren Taşkın'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.Askeri yetkililer, şehit Eren Taşkın'ın şehadet haberini, Bayraklı ilçesi Nafiz Gürman Mahallesi'nde yaşayan annesi Dursune Taşkın'a verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin 4 gün önce birliğine teslim olduğu öğrenildi.

ASKER EĞLENCESİ DÜZENLEMİŞTİK

Şehidin arkadaşı Hira Beyt Doğan, "Asker eğlencemiz vardı. Burada hep beraber eğlendik. Bugün şehit haberini aldım. Hala olayın şokundayım. Çocukluğumun beraber geçtiği, her şeyimizi paylaştığım arkadaşımı bugün şehit verdim. Kötüyüz, üzgünüz. Deprem olaylarının, hepsinin etkisindeyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

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İzmir’e şehit ateşi düştü! 4 gün önce birliğine teslim olmuştu...
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