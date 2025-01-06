İzmir’in en borçsuz belediyesi de satıyor: Bornova Belediyesi 11 taşınmazını satışa çıkardı!

İzmir'de 20 yılı aşkın bir süredir CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen ilçe belediyeler izledikleri kötü yönetim ve popülist politikalar yüzünden borç batağına saplandı.

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI DAHİ ÖDEMEKTE ZORLANIYORLAR

Bırakın seçim arifesinde söz verdikleri projeleri yerine getirmeyi çalışanlarının maaşlarını dahi ödemekte zorlanan ilçe belediyeleri borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyetindeki taşınmazları satmakta buldu.

SATAN SATANA

CHP'li Dikili, Seferihisar, Karaburun, Menderes, Torbalı, Güzelbahçe, Balçova, Çeşme, Karşıyaka ve Çiğli Belediyelerinden sonra şimdi de Bornova Belediyesi satış kervanına eklendi.

İHALE 16 OCAK'TA

İlçe belediyeler arasında borcu olmayan tek belediye olarak gösterilen Bornova Belediyesi 11 taşınmazını satışa çıkardığını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre satış ihalesinin 16 Ocak Perşembe günü Belediye Meclis salonunda yapılacağı ifade edildi. Yine aynı gün içinde WC, düğün salonu, çay ocağının da bulunduğu 6 taşınmazın da ihale ile kiraya verileceği açıklandı. İhalede tekliflerin kapalı zarf usulü verilecek olması dikkat çekti.

9'U TARLA

Satışa çıkarılan taşınmazlar Bornova'nın Gaziosmanpaşa, Işıklar, Ergene, Erzene, Egemenlik, Kemalpaşa, Pınarbaşı, Doğanlar ve Gürpınar mahallelerinde bulunuyor. Taşınmazlardan 9'u tarla biri zeytinlik diğeri de ofis olarak satışa çıkarılıyor. Satışlardan Bornova Belediyesinin kasasına en az 520 milyon liralık kaynak aktarılması bekleniyor.