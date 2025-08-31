İzmirliler isyan etti! 3 saatlik su kesintisi tepkilere neden oldu: "Beceriksiz belediyecilik"

İzmir'de yaşanan 30 saatlik su kesintisi büyük tepkiye neden oldu. İzmirliler Sosyal medya üzerinden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi eleştiri yağmuruna tuttu.
"SİZİN YÜZÜNÜZDEN DIŞARI ÇIKAMADIK"
Ayşe S. isimli vatandaş, "İzmir'de de su kesintisi yapmışlar. 32 saatlik bir kesinti ve bunu pazar günü yapıyorlar. Madem kesinti olacak bunu haber vermek çok mu zor? İnsanların 1 izin günü var sizin yüzünüzden dışarı bile çıkamayacağız. Gerçekten Allah belanızı versin" dedi.
"BİR BORUYU 1.5 GÜNDE ONARIYORUZ"
Serkan isimli X kullanıcısı ise, "30 saat su kesintisi olacak diyorlar. Bu şu demek; biz bir sürü kişi eş dost akraba hep torpille belediyeye doluştuk, maksadımız iş yapmak falan değildi aslında. O yüzden bir boruyu anca bir buçuk günde onarabiliyoruz" diye tepkisini dile getirdi.
HEP ŞEHİR Mİ KOKACAK BİR KERE DE İZMİR HALKI KOKSUN
Ünsal D. isimli vatandaş ise, "İzmir'de 32 saat su kesintisi yapılıyor. Hep şehir mi kokacak, bir kere de izmir halkı koksun" şeklinde yorumda bulundu. Kadir isimli kullanıcı, "32 saatlik su kesintisini 2 dakika önceden mi haber veriyorsunuz? Gerçekten acil durum planınız bu mu? Tek tatil günü pazar olan herkesin temizlik yapacağı günü mü seçtiniz? İzmir sıcağında okullar açılmadan önceki son pazar? Rezalet" dedi.
Gökhan isimli vatandaş, "Aynı akşam saat 20.56 da mesaj atılıp, 21.00'da tam pazar günü yaklaşık 1,5 günlük su kesintisi mi yapılır. Şu mesajı sabahtan atsanıza insanlar bari temel ihtiyaçları için su depolasın biraz" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Memleketin en pahalı suyunu satıp bir pazar gününü de içine alarak 32 saatlik su kesintisi yapan beceriksiz İZSU, üstelik 21.00'de başlayacak kesinti haberini 20.55'te yayımlıyor!" dedi.