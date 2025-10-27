İzmirliler sanat festivalinde buluştu

İzmir Kültür Yolu Festivali, ilk gününde sergilerden operaya, çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ilgi gördü. Festival direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Türk opera repertuvarının başyapıtlarından Ferit Tüzün'ün 'Midas'ın Kulakları' eserini sanatseverlerle buluşturdu. 13. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında Serkan Çağrı ve Orkestrası Agora Ören Yeri'nde sahne alırken, Ece Ata konuk sanatçı olarak programa renk kattı. Geleneksel Sanatlar Derneği işbirliğiyle Yasin Çiçek Art Atölye'de gerçekleştirilen cam atölyesi, katılımcılara el emeği ve yaratıcılıkla dolu bir deneyim sundu. Fotoğraf tutkunları için düzenlenen 'FotoMaraton İzmir' ve 'FotoMaraton Çocuk' etkinliklerinde, onlarca fotoğrafçı, festivalin en özel anlarını yakalamak için İzmir Saat Kulesi çevresinde yarıştı.