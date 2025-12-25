İzmit’te feci kaza! Yolun karşısına geçerken tramvayın altında kaldı

Olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki N.Ç.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı kadın tramvayın altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tramvay seferlerini durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, tramvayın altında sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.