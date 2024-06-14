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Giriş Tarihi: 14.6.2024 08:32 Son Güncelleme: 14.6.2024 08:42

İzmit'te korkunç kaza... Otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen feci kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı kaldırıma ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye katlanan otomobilde, sürücü hayatını kaybederken yolcu ağır yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri ve itfaiye, yaralıyı hastaneye kaldırırken, sürücünün cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ABBAS ÇAKAR
İzmit’te korkunç kaza... Otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Ayazma Mahallesi'nde yer alan Kurtuluş Bulvarı'nda direksiyon kontrolünü kaybeden otomobilin aracın sürücüsü, önce kaldırıma ardından bir aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye katlandı. Olayın hemen ardından sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı yolcu M.Ş.'ye (24) ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan sürücü Gül Ç.'nin yaşamını yitirdiği sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Gül Ç.'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kaza sonucunda araç hurdaya dönerken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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İzmit'te korkunç kaza... Otomobil ikiye katlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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