İzmit’te taksi durağındaki silahlı krizde şüpheli adliyede

Kocaeli İzmit İlçesi Kocaeli Devlet Hastanesi mevkiinde bulunan taksi durağında, Pazartesi günü saat 15:00 sıralarında başlayan dehşet dakikaları edinilen bilgi ve iddialara göre şu şekilde gelişti. İzmit Belediyesi'nde çalışan ve zaman zaman taksi durağında şoförlük yapan Erdem Mucur, çalıştığı taksi durağına geldi. burada yaşadığı bir tartışmanın ardından silahla ateş etti ve 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra alıkoyduğu kişileri serbest bırakan Mucur, kendini durağa kilitledi. Bir elinde silah, diğer elinde bıçak bulunan Mucır, bu sırada silahla kendini omzundan yaralarken bıçakla da vücudunun çeşitli bölgelerine zarar verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca şüpheliyi teslim olmaya ikna etmeye çalıştı.

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

İkna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine bölgeye gelen Özel Harekat Polisleri, kontrollü bir müdahaleyle Erdem Mucır'ı etkisiz hale getirdi. Olayda kendini yaralayan Mucır, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kurşunun koluna girip çıktığı öğrenilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Erdem Mucır, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Mucır, ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.