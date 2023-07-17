İznik Gölü’nden çıktı: Tam 2000 yıllık!

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapmış İznik'te yine ilginç bir olay yaşandı. İznik'e bağlı Göllüce Mahallesinde plaj işletmecisi olan Tarkan Koldaş'ın eline gölde temizlik yaparken sert bir demir takıldı.