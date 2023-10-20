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Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:02

İznikspor Teknik Direktörü sapık çıktı: 15 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı!

İğrenç olay Bursa'da yaşandı. İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), lise öğrencisi M.T.'ye (15) sözlü tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

DHA
İznikspor Teknik Direktörü sapık çıktı: 15 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı!

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Süper Amatör Lig'de mücadele eden İznikspor Teknik Direktörü M.Ş., daha önceden tanıştığı M.T.'yi yolda görerek otomobiline bindirdi. Bir müddet otomobille ilerleyen M.Ş., kırsal bir yerde aracı durdurarak, iddiaya göre; M.T.'den hoşlandığını söyledi. Bu anları, cep telefonu ile kaydeden M.T., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine ilçede bir kafetarya da işleten M.Ş., dün gözaltına alındı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İznikspor Teknik Direktörü sapık çıktı: 15 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı!
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