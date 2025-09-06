İZSU’dan şaka gibi açıklama! 218 saatlik kesinti duyurusunu yanlışlıkla yapmış

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) internet sitesinde yer alan ilk açıklamada, doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışması başlatıldığı ve bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde, bugün 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Açıklamanın ardından 218 saatlik aralıksız su kesintisi olacağı haberiyle Urlalar büyük bir şok yaşadı.

ŞAKA GİBİ İKİNCİ AÇIKLAMA

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU), Urla ilçesinde 5 mahalleyi kapsayan kesintiye ilişkin şaka gibi ikinci bir açıklama daha yaptı. Yeni açıklamada ilk yapılan açıklamanın sistemsel hatadan kaynaklı yanlış olduğu vurgulandı. Yeni açıklamada "Sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti, 218 saat olarak görünmüştür. Gerçek kesinti süresi, bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır." açıklamasında bulunuldu. İZSU'dan yapılan yazılı açıklamada, İzmirgaz ekipleri tarafından içme suyu şebekesine hasar verilmesi nedeniyle kısa süreli su kesintisi zorunluluğunun oluştuğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Saat 12.40 itibarıyla anlık kesinti sistemine giriş ekranında yaşanan sistemsel hatadan dolayı 'izsu.gov.tr' adresinde kesinti 218 saat olarak görünmüştür. Hatanın fark edilmesini müteakip saat 13.45'te bilgilendirme ekranı düzeltilmiş olup gerçek kesinti süresi bugün 12.40 ile 16.00 arasında uygulanmaktadır." İZSU'nun internet sitesinde doğal gaz çalışması sırasında ana boru hattının zarar görmesinin ardından onarım çalışmasının başlatıldığı, bu nedenle ilçeye bağlı Altıntaş, Sıra, Yaka, Yeni ve Yenikent mahallelerinde 12.40 ile 15 Eylül 15.00 saatleri arasında su kesintisinin yapılacağı duyurulmuştu.