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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:00 Son Güncelleme: 20.11.2023 10:37

Jammer’lı hırsızlar yakayı ele verdi

İstanbul Esenyurt’ta Jammer kullanıp otoparkta araçların kilitlenmesini engelleyerek 80 bin liralık ziynet eşyası çalan Gürcistan uyruklu 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Jammer’lı hırsızlar yakayı ele verdi

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin otoparkında araçtan hırsızlık ihbarı sonrası çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları kamera çalışmalarının sonucunda 3 şüpheliyi tespit etti. İncelemelerde şüphelilerin Jammer kullanarak araçların kilitlenmesini engelledikleri ve kapısı açık kalan araçlara girerek hırsızlık yaptıkları görüldü. 3 şüphelinin 80 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Polis ekipleri arama çalışmaları sonucu 3 şüpheliden 2'sini Esenyurt'ta bulunan bir AVM yakınlarında yakaladı. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürerken Gürcistan uyruklu olduğu anlaşılan Akakı S. ve Gızo S. gözaltına alındı. Suç unsuru Jammer ise Akakı S.'nin üst aramasında ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Akakı S. ve Gızo S. ifadelerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Jammer’lı hırsızlar yakayı ele verdi
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