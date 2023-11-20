Jammer’lı hırsızlar yakayı ele verdi

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin otoparkında araçtan hırsızlık ihbarı sonrası çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları kamera çalışmalarının sonucunda 3 şüpheliyi tespit etti. İncelemelerde şüphelilerin Jammer kullanarak araçların kilitlenmesini engelledikleri ve kapısı açık kalan araçlara girerek hırsızlık yaptıkları görüldü. 3 şüphelinin 80 bin liralık ziynet eşyası çaldığı belirlendi. Polis ekipleri arama çalışmaları sonucu 3 şüpheliden 2'sini Esenyurt'ta bulunan bir AVM yakınlarında yakaladı. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürerken Gürcistan uyruklu olduğu anlaşılan Akakı S. ve Gızo S. gözaltına alındı. Suç unsuru Jammer ise Akakı S.'nin üst aramasında ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Akakı S. ve Gızo S. ifadelerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.