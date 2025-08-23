Jandarma aracındaki kuzenlere silahlı saldırı: O anlar kamerada

Akılalmaz saldırı, önceki gün öğle saatlerinde Siverek Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz S. ve kuzeni Necati S., jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Yılmaz S. ve Necati S.'nin bindirildiği jandarma aracına silahla ateş edildi. Yaralanan kuzenler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, jandarma aracında da hasar oluştu.