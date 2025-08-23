Haberler Yaşam Haberleri Jandarma aracındaki kuzenlere silahlı saldırı: O anlar kamerada
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, karıştıkları bir olay nedeniyle haklarında zorla getirme kararı olan Yılmaz S. (44) ile kuzeni Necati S. (39), adliye çıkışı jandarma aracına bindirildiler. Araçta uğradıkları silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaralı kuzenlerin tedavisi sürerken, olayla ilgili 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Akılalmaz saldırı, önceki gün öğle saatlerinde Siverek Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Daha önce karıştıkları bir olay nedeniyle hakkında zorla getirme kararı olan Yılmaz S. ve kuzeni Necati S., jandarma ekipleri tarafından adliyeye getirildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Yılmaz S. ve Necati S.'nin bindirildiği jandarma aracına silahla ateş edildi. Yaralanan kuzenler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı, jandarma aracında da hasar oluştu.

SALDIRGANIN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir şüphelinin adliye çıkışında kuzenlerin içinde olduğu jandarma aracına ateş ettiği anlar yer aldı. Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin devam ettiği, kuzenlerin ise kaldırıldıkları hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

