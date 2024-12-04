Jandarma Genel Komutanlığı terörün kökünü kazıyor: 709 sığınak ve depo imha edildi

Operasyonlarda teröristlerin kullandığı 709 mağara, sığınak ve depo etkisiz hale getirilerek örgütün lojistik ağlarına ağır bir darbe indirildi. Bakan Yerlikaya; "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" şeklinde açıklamasıyla terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

JANDARMA, İLERİ TEKNOLOJİ VE İSTİHBARATLA TERÖRÜ BİTİRİYOR

Operasyonlar, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando, Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor. İl Jandarma Komutanlıkları, Türkiye'nin dört bir yanında operasyonları kesintisiz sürdürüyor.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı ve 97 kilogram TNT ile toplamda 194 adet mayın ve canlı bomba yeleği ele geçirildi. Ayrıca saldırı hazırlığı kapsamında örgüt tarafından depolanan 99 bin 936 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile 13 bin 657 adet ağır silah mühimmatı güvenlik güçlerince bulundu. 2 bin 252 adet el bombası ile 63 ağır silah, aralarında roketatar, havan ve güdümlü füzenin de bulunduğu silahlar arasında yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA: "TERÖRÜN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan kararlılıkla mücadele edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

SIĞINAKLAR TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütünün kırsalda lojistik ve eylem amaçlı kullandığı sığınakları teknolojik imkânlarla tespit ederek tek tek imha ediyor. GÜRZ operasyonları, örgütün hem eylem hem de lojistik kapasitesine ağır darbe vurmaya devam ediyor.