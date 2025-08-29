Haberler Yaşam Haberleri Jandarma personeli rütbe terfi töreniyle onurlandırıldı
Giriş Tarihi: 29.8.2025 20:35 Son Güncelleme: 29.8.2025 20:50

Jandarma personeli rütbe terfi töreniyle onurlandırıldı

İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan subay, astsubay ve uzman jandarmalar için düzenlenen Rütbe Terfi Töreni, büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Makas'ın katılımıyla gerçekleşen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hasan Acar, J. Alb. İnan Demir, teşkilat mensupları ve aileler hazır bulundu. Terfiye hak kazanan jandarma personelinin rütbeleri, Vali Makas ve protokol üyeleri tarafından aileleriyle birlikte takdim edildi.

Törende konuşan Vali Makas, jandarma teşkilatının milletin güven kaynağı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın en şerefli üniformasını taşıyorsunuz. Yüce Türk Milleti bu üniformayla her daim mazlumun, masumun yanında yer almıştır. Garibe, gurabaya Yunus olmuş; zalimlere karşı Yavuz olmuştur. Her yeni rütbe yeni bir sorumluluk demektir. Bugüne kadar onurla taşıdığınız bu görevi, bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğinize inanıyorum." Tören, terfi eden personel ve aileleriyle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

