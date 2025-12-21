Jandarmadan FETÖ operasyonu: 76 gözaltı, 50 tutuklama

Son iki haftalık süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt sorumlularıyla irtibat kurduğu, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 76 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerden 50'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

2025 YILINDA 1601 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

2025 yılı içinde FETÖ'ye yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise Adli Kontrol Kararları uygulandı.

OPERASYONLAR 28 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIK MÜCADELESİ

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.