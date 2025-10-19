Jandarmadan FETÖ’ye yönelik 32 ilde operasyon: 41 şüpheli tutuklandı

Son 2 haftada FETÖ'ye yönelik İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 32 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 62 şüpheliden, 41'inin tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.
GÜNCEL FETÖ YAPILANMASINDA FAALİYET YÜRÜTTÜLER
Şüphelilerin, Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.