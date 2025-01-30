Jandarmadan teröre ağır darbe: 16 ilde eş zamanlı operasyonlarda 12 sığınak yok edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterleri destekli operasyonlar gerçekleştirildi. Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van kırsalında düzenlenen operasyonlarda PKK'nın inleri tek tek tespit edilerek başlarına yıkıldı.

Operasyon kapsamında Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Yayladere, Payas, Nusaybin, Dargeçit, Pervari, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında teröristlere ait sığınaklar imha edildi.

ÖRGÜTE AĞIR DARBE

Operasyonlarda teröristlerin saldırı hazırlığında kullandıkları mühimmat ve patlayıcılar tek tek ele geçirildi. PKK'lı teröristlerin saldırı için sakladıkları 5 kilogram patlayıcı madde, 24 el bombası ve 8 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi. Örgütün, sızma ve suikast eylemlerinde kullanmak üzere sakladığı 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği ve 1 adet bombaatar ele geçirildi.

Teröristlerin, güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanmayı planladığı 2 adet RPG-7 roketatar, 86 adet roketatar mühimmatı ve 8 bin 903 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat da jandarma ekiplerince bulundu. Ayrıca 5 adet dürbün ele geçirilerek, örgütün keşif ve gözetleme faaliyetlerine darbe vuruldu.

BAKAN YERLİKAYA: "TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için yılın 365 günü, dört mevsim, gece gündüz demeden operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şehir içinde de kırsalda da teröristlere göz açtırmayacağız."

Jandarma, düzenlediği operasyonlarla teröristlerin lojistik hatlarını çökertirken, eylem hazırlıklarını da bertaraf etti. Teröristlerin sakladıkları ağır silahlar, patlayıcılar ve mühimmat tek tek ele geçirilerek imha edilirken, örgütün eylem yapma kapasitesi büyük ölçüde yok edildi. Güvenlik güçleri, Türkiye'nin dört bir yanında huzur ve güvenliği sağlamak için kararlı mücadelesine devam ediyor.