Jandarmanın gururu Gül üstçavuş

Jandarma teşkilatı bünyesinde görevli tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni olan Astsubay Üstçavuş Gül Torca, yurt genelindeki motosiklet timlerine Bursa'da sürüş eğitimi veriyor. Bursa Jandarma Trafik Okulu Motosiklet Bölüm Başkanlığındaki 8 eğitmenden biri olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Torca, çocukluğundan bu yana motosiklet sevgisinin olduğunu belirtti. Jandarma Genel Komutanlığında ilk ve tek kadın motosiklet eğitmeni olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Torca, "Vatanını çok seven, görevini en iyi yapandır. Vatanı sevmenin kadını erkeği olmaz. Çok sevdiğim mesleğimde, çok sevdiğim görevi yapıyorum. Kadın olmak hayallerimizin önüne geçmemelidir" dedi. AA