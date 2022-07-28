Jane’in İntikamı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Jane’in İntikamı oyuncuları, hikayesi ve yayın yılı

Jane'in İntikamı oyuncuları arasında ödüllü oyuncu Natalie Portman yer alıyor. Kocasını kurtarmak için yola çıkan bir kadının serüvenini anlatan film bu gece saat 01.15'te Kanal D'de yayında olacak. Brian Duffield ve Anthony Tambakis'in senaristliğini üstlendiği Jane'in İntikamı konusu ile izleyenlerden tam not alıyor. İşte, Jane'in İntikamı filmi hakkında merak edilenler…
JANE'İN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU
Jane Hammond, 8 kurşun yemiş olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı kocası Bill'i kurtarmak amacıyla, 10 yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi Dan Frost'tan yardım ister. Zira peşinde azılı bir mafya vardır ve yarım kalan işlerini bitirmek için Bill'in izini saklandığı çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane'e yardım edecektir ama hiçbir şey karşılıksız değildir.