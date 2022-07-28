Jane’in İntikamı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Jane’in İntikamı oyuncuları, hikayesi ve yayın yılı

JANE'İN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU

Jane Hammond, 8 kurşun yemiş olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı kocası Bill'i kurtarmak amacıyla, 10 yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi Dan Frost'tan yardım ister. Zira peşinde azılı bir mafya vardır ve yarım kalan işlerini bitirmek için Bill'in izini saklandığı çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane'e yardım edecektir ama hiçbir şey karşılıksız değildir.