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Giriş Tarihi: 28.7.2022 16:25

Jane’in İntikamı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Jane’in İntikamı oyuncuları, hikayesi ve yayın yılı

Jane’in İntikamı filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayında olacak. Western, aksiyon ve dram filmleri arasında oldukça beğenilen yapımın yönetmen koltuğunda Gavin O’Connor oturuyor. Orijinal adıyla Jane Got a Gun – Jane’in İntikamı konusu, hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekiyor. İşte, Jane’in İntikamı oyuncuları ve hakkında merak edilenler…

Jane’in İntikamı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Jane’in İntikamı oyuncuları, hikayesi ve yayın yılı

Jane'in İntikamı oyuncuları arasında ödüllü oyuncu Natalie Portman yer alıyor. Kocasını kurtarmak için yola çıkan bir kadının serüvenini anlatan film bu gece saat 01.15'te Kanal D'de yayında olacak. Brian Duffield ve Anthony Tambakis'in senaristliğini üstlendiği Jane'in İntikamı konusu ile izleyenlerden tam not alıyor. İşte, Jane'in İntikamı filmi hakkında merak edilenler…

JANE'İN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU

Jane Hammond, 8 kurşun yemiş olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı kocası Bill'i kurtarmak amacıyla, 10 yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi Dan Frost'tan yardım ister. Zira peşinde azılı bir mafya vardır ve yarım kalan işlerini bitirmek için Bill'in izini saklandığı çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane'e yardım edecektir ama hiçbir şey karşılıksız değildir.

JANE'İN İNTİKAMI FİLMİ OYUNCULARI

Natalie Portman - Jane

Joel Edgerton - Dan

Ewan McGregor - John

Noah Emmerich - Bill

Boyd Holbrook - Vic

Rodrigo Santoro - Fitchum

Tudd Stashwick – O'Dowd

Jamer Burnett - Cunny

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Jane’in İntikamı filmi konusu nedir, nerede çekildi? Jane’in İntikamı oyuncuları, hikayesi ve yayın yılı
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