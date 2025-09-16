Juventus - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız için gözler ilk 11 kadrosunda!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunun açılış maçlarından biri olan Juventus – Borussia Dortmund karşılaşması, futbola olan tutkuyu zirveye taşıyacak. Karşılaşma, İtalya'nın ünlü Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'de futbolseverler bu heyecan dolu maçı canlı takip etmek için ekran başında olacak. Juventus için iç sahada Devler Ligi'ne güçlü bir başlangıç fırsatı; Borussia Dortmund için ise deplasmanda sürpriz peşinde olma vakti. Takımların form durumu, oyuncu eksikleri, Kenan Yıldız'ın rolü ve teknik direktörlerin oyun planı bu mücadelenin kaderini belirleyecek. İşte, Juventus - Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler: