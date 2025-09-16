Haberler Yaşam Haberleri Juventus - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız için gözler ilk 11 kadrosunda!
Giriş Tarihi: 16.9.2025 10:55

Juventus - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız için gözler ilk 11 kadrosunda!

Juventus ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk haftasında İtalya’da kozlarını paylaşacak; sürprizlerle dolu bu maçta Kenan Yıldız’ın performansı heyecanla bekleniyor. Almanya’dan gelen Dortmund, puan alabilmek için baskılı bir oyun planıyla sahada olacak, Juventus ise Allianz Stadyumu’nda taraftarı önünde galibiyet istiyor. Teknik direktör Igor Tudor’un taktik sürprizleri, takımın iç saha gücü bu maçta belirleyici olacak. Peki; Juventus - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız için gözler ilk 11 kadrosunda!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonunun açılış maçlarından biri olan Juventus – Borussia Dortmund karşılaşması, futbola olan tutkuyu zirveye taşıyacak. Karşılaşma, İtalya'nın ünlü Allianz Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye'de futbolseverler bu heyecan dolu maçı canlı takip etmek için ekran başında olacak. Juventus için iç sahada Devler Ligi'ne güçlü bir başlangıç fırsatı; Borussia Dortmund için ise deplasmanda sürpriz peşinde olma vakti. Takımların form durumu, oyuncu eksikleri, Kenan Yıldız'ın rolü ve teknik direktörlerin oyun planı bu mücadelenin kaderini belirleyecek. İşte, Juventus - Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler:

JUVENTUS - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus – Borussia Dortmund maçı 16 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele, Juventus'un iç saha maçlarını oynadığı Allianz Stadyumu'nda gerçekleşecek.

JUVENTUS - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncısı Tabii Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Kenan Yıldız'ın bu maçta da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER


Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners; Kenan Yıldız; David
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier

ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kenan Yıldız için gözler ilk 11 kadrosunda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz