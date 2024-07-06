Kaan toprak seferberliği

Doğuştan kalp hastası olan ve evinde fenalaşınca Antalya'dan hava ambulansı ile Ankara'ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kaan Toprak Kökçü (14), trafik kazasında ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan kalbiyle yaşama tutundu. Anne Yasemin Kökçü, "Kalbin bulunduğuna inanamıyorum. Dünyalar bizim oldu. Kaan'ın süreci bir mucize. Bu, 14 yılın ardından gelen mucize oldu bizim için. Lütfen organlarınızı bağışlayın. İnsanlara umut olun" dedi. Kaan'a 2 yaşında 'kalp duvarında kalınlaşma', bir süre sonra da 'kalp yetmezliği' teşhisi konulmuştu. Son 5 yıldır kalp nakli için sırada bekleyen Kaan, 2 Haziran'da yapılan LGS'ye girmeye hazırlanırken bir gün önce evde fenalaştı. Kaan, önce ambulansla Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, durumunun ağırlaşması üzerine de Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı ile Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. DHA