Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? 3 Kasım 2025 Kabine Toplantısı konuları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Terörsüz Türkiye, iç ve dış siyaset, ekonomi ve politika konularının ele alınacağı toplantıyla ilgili olarak Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta yapılacak soruları yanıt arıyor. İşte bugünkü toplantının konuları ve merak edilenlerin yanıtı.