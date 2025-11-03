Haberler Yaşam Haberleri Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? 3 Kasım 2025 Kabine Toplantısı konuları belli oldu
Giriş Tarihi: 3.11.2025 08:42

Son olarak 15 Ekim’de toplanan Kabine bugün yeniden Beştepe’de bir araya geliyor. İç ve dış siyaset, ekonomi ve siyasi meselelerin masaya yatırıldığı toplantıda bugün ana gündem maddesi “Terörsüz Türkiye” olacak. Peki, Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte 3 Kasım 2025 Kabine Toplantısı konuları ve önemli detaylar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu. Terörsüz Türkiye, iç ve dış siyaset, ekonomi ve politika konularının ele alınacağı toplantıyla ilgili olarak Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta yapılacak soruları yanıt arıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının saati henüz belli olmadı.

Akşam saatlerinde Kabine Toplantısı'nda alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Toplantıda; "Terörsüz Türkiye", ekonomideki son gelişmeler, bahis operasyonları, fahiş fiyatlar, terör operasyonları gibi konular ele alınacak.

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık. Toplantıda ekim ayı enflasyonu da gündemde olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirlerin de toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

GAZZE ATEŞKESİ KABİNENİN GÜNDEMİNDE

İlan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri masada olacak. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması, ayrıca Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? 3 Kasım 2025 Kabine Toplantısı konuları belli oldu
