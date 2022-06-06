Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için geri sayım başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlandığını belirterek kabine toplantısı sonrası detayları paylaşacaklarını açıklamıştı. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna gelindi. Peki, 6 Haziran 2022 Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek, kararları ve sonuçları nelerdir? İşte detaylar...

A HABER CANLI | KABİNE TOPLANTISI KARARLARI – CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMALARI! (6 HAZİRAN 2022)

Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda... Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak: 3600 ek göstergede büyük gün! Konuyla ilgili açıklama merakla bekleniyor. Bugün düzenlenecek Bakanlar Kurulu görüşmesinde bu konu en önemli gündme maddesi olurken milyonlar gözünü toplantının ardından gelecek açıklamaya çevirdi.