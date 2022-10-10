Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika haberi olarak kamuoyuna duyurulacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapıldı. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında başörtüsü düzenlemesi, TOKİ kampanyaları, gıda fiyatları önlemi, terörle mücadele gibi birçok önemli başlık yer alıyordu. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?