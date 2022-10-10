Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika haberi olarak kamuoyuna duyurulacak. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugün yapıldı. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında başörtüsü düzenlemesi, TOKİ kampanyaları, gıda fiyatları önlemi, terörle mücadele gibi birçok önemli başlık yer alıyordu. Peki Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasıyla Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında 19.30'da sona ermesi bekleniyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
Başörtüsü anayasada nasıl yer alacak? Kulislerde konuşulan seçenek ortaya çıkarken, teklif üzerinde süren çalışmaların bugün kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası 'İlk evim ilk iş yerim' projesiyle ilgili de yeni detayları açıklayacağı öğrenildi.
'İlk evim ilk iş yerim' projesi ve başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken gözler bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Kritik kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamada detayların ortaya çıkması bekleniyor..
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri toplanarak başörtüsü konusunda anayasa değişikliğine dair çerçeve üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği düzenleme üzerine fikir alışverişi yapıldı.
Çalışmalar netleştirilerek bugün gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'a arz edilecek.