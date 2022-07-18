Haberler Yaşam Haberleri Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli KYK kredi düzenlemesi açıklaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 19:41 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:31

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli KYK kredi düzenlemesi açıklaması

Kabine Toplantısı KYK kararı için masaya oturacak Bakanlar Kurulunu bekliyor. Bakan Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği konuyla ilgili olarak “KYK borçları silinecek mi” sorusu yanıt arıyor. Mezun ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar “Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek” sorularını yakın takibe aldı. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı, kaçta gerçekleşecek? İşte, Kabine Toplantısı son dakika konuları, kararları ve sonuçları…

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli KYK kredi düzenlemesi açıklaması

Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları heyecanla bekleniyor. İki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleştirildiği bilinen toplantının en önemli konusu KYK kredi düzenlemesi olacak. Milyonlarca ilgilinin yanıt aradığı "KYK borçları silinecek mi" sorusu kabine toplantısı ardından yanıt bulacak. Arama geçmişlerinde yerini aldı: Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta yapılacak? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanması beklenen Bakanlar Kurulu kararları bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta başlayacak ve bitecek? İşte cevaplar…

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

15 günde bir; Pazartesi günleri toplandığı bilinen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı en son 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Buna göre toplantının 18 Temmuz 2022 (bugün) gerçekleşmesi bekleniyor.

Peki, bu hafta Kabine Toplantısı konuları neler?

KYK KREDİLERİ ALINAN ANAPARA KADAR GERİ ÖDENECEK

Başkan Erdoğan açıklamasında; Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi E-Devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurt içi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Bay Kemal faizden bahsediyor. Gel sıkıyorsa ispatla. Kimden faiz almışız. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILIR?

15 günde bir Pazartesi günleri gerçekleşen toplantı, genellikle 14.00 – 15.00 saatleri arasında başlar ve akşam haberlerine kadar sürer.

Alınan kabine kararları canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanır.

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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli KYK kredi düzenlemesi açıklaması
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