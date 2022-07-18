Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları heyecanla bekleniyor. İki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleştirildiği bilinen toplantının en önemli konusu KYK kredi düzenlemesi olacak. Milyonlarca ilgilinin yanıt aradığı "KYK borçları silinecek mi" sorusu kabine toplantısı ardından yanıt bulacak. Arama geçmişlerinde yerini aldı: Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta yapılacak? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanması beklenen Bakanlar Kurulu kararları bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta başlayacak ve bitecek? İşte cevaplar…
BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI?
15 günde bir; Pazartesi günleri toplandığı bilinen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı en son 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Buna göre toplantının 18 Temmuz 2022 (bugün) gerçekleşmesi bekleniyor.
Peki, bu hafta Kabine Toplantısı konuları neler?
KYK KREDİLERİ ALINAN ANAPARA KADAR GERİ ÖDENECEK
Başkan Erdoğan açıklamasında; Kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Yılbaşında bu rakamları yine artıracağız. Öğrenim kredisi başvuran her öğrenciye veriliyor. Alınan kredilerin ödemeleri mezun olduktan 2 sene sonra alınmaya başlanıyor. İş bulamadıysa bu genç ödemeyi E-Devlet üzerinden erteleyebiliyor. Bugüne kadar kredilerin ödemeleri yurt içi piyasa endeksi üzerinden alınıyor. Hiçbir zaman kredi faizi uygulaması yapmadık. Bay Kemal faizden bahsediyor. Gel sıkıyorsa ispatla. Kimden faiz almışız. Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak.