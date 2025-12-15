Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündemdeki konular ne? Başkan Erdoğan’ın açıklamaları bekleniyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda güvenlik başlıkları, Suriye süreci, asgari ücret görüşmeleri ve enflasyonla mücadele ele alınacak.Kabine kararlarının, 15 Aralık sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklanması bekleniyor. Peki, 15 Aralık Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Kabine Toplantısı 15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının başlama saati henüz açıklanmadı. Gündemde ise Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomideki son gelişmeler yer alıyor.
Kabine Toplantısı'nda; Ukrayna-Rusya savaşı, Karadeniz'de seyir güvenliği, Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'deki gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış politikadaki kritik başlıkları bakanlarıyla birlikte değerlendirecek.
Gündemin önemli maddeleri arasında, dördüncü yılına yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'daki zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin yansımaları Kabine'de masaya yatırılacak. Savaşın sona erdirilmesine yönelik yürütülen diplomatik temaslar değerlendirilirken, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırılar ve bu konuda alınabilecek önlemler de toplantıda ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Birçok konuyu mütalaa ettiğimiz bir Kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizde aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını canı gönülden arzu ediyorum.
Buradan, hangi siyasi görüşten, hangi etnik kökenden olursa olsun Türkiye için çalışan, Türkiye için dertlenen, kalbi Türkiye için atan herkese, tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.
Toplantımızın detaylarına geçmeden evvel bir hususun altını çizmek istiyorum.
Aziz milletim, değerli arkadaşlar; küresel sistemdeki çatırdamaların olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Yakın çevremize baktığımızda savaşların, çatışmaların, gerilimlerin, siyasi ve ekonomik dalgalanmaların hiç eksik olmadığı görülüyor.
"DÜNYA KIRILGAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"
Türkiye'nin içinde yer aldığı bölge, şairin 'akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader' anlamını bulan sürecin tam ortasındadır.
Daha önceki konuşmalarımda yaklaşan küresel bir kasırgadan bahsetmiş, bunun farklı kıtalarda taşları yerinden oynatacağına dikkat çekmiştim. Türkiye'nin bu kasırgayı suhuletle yönetecek imkân ve kabiliyetlere sahip olduğunu da dile getirmiştim.
Dünya kırılgan bir dönemden geçiyor. 2025 yılı itibarıyla çalışkan liyakatlı kadrolarla Türkiye sürecin üstesinden geliyor.
Güvenlik adası olma vasfını hamdolsun muhafaza ediyoruz. Muhalefetin karşı çıkmasına rağmen son 23 yılda ülkemize her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının değerini bugün çok daha iyi anlıyoruz.
Biraz da finansman imkânlarının bol olduğu dönemlerde yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdiğimiz Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, İzmir Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi pek çok projenin stratejik önemi bugün ortaya çıkıyor.