Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak 2022? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bu pazartesi mi?

Son toplantıda bayram tatili başta olmak üzere birçok önemli konu açıklanmıştı. Sıradaki toplantıda en önemli konu KYK kredi borçları olacak. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu pazartesi mi? Kabine Toplantısı bu hafta var mı? İşte detaylar…