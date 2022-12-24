Kaçak yolla gittiği Sırbistan’da donarak öldü

Gaziantep'te erkek kuaförü olarak çalışan Hasan Hüseyin Karadağ, nişanlısından ayrılınca Avrupa'ya gitmek istedi. İnsan kaçakçılarıyla anlaşan Karadağ, iddiaya göre 5 bin Euro karşılığında yaklaşık 1 ay önce yasa dışı yollarla Gaziantep'ten Sırbistan'a gitti. En son 23 Kasım günü ailesiyle telefonda konuşan Karadağ'dan bir daha haber alınamadı.

Önceki gün 25 gün boyunca ailesinin ulaşmaya çalıştığı Karadağ, Sırbistan'da ormanlık alanda donarak ölmüş halde bulunan cesedin yapılan kimlik tespitinde Karadağ'a ait olduğu belirlendi. Türk konsolosluğunun girişimleri sonucu Karadağ'ın cenazesi, uçakla Gaziantep'e getirildi.

Acı haberle yıkılan Hasan Hüseyin Karadağ'ın annesi Ayşe Karadağ, oğlundan uzun süre haber alamayınca ulaşıp bilgi almak istedikleri insan kaçakçılarının oğlunu ölüme terk edip kendilerini oyaladığını belirterek, suçluları en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Hasan Karadağ'ın babası Fadıl Karadağ ise, oğlunun nişanlılık sürecinden sonra Almanya'ya gitmek için organizatörlerle görüştüğünü belirterek, "Oğlum Sırbistan'da bizi arayarak iyi olduğunu söyledi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Organizatörler bize 'yakalanmışlar, şu an cezaevindeler, pasaportları olmadığı için telefonlarını ellerinden almışlar' dedi. Ne zaman sorsak bizi oyaladılar. Daha sonra konsolosluk bizi aradı ve oğlumun soğuktan donarak ölü olarak bulunduğunu söyledi. Canımızdan can gitti ve sonuna kadar şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı, başka anne ve babaların canları yanmasın" diye konuştu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karadağ'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.