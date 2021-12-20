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Giriş Tarihi: 20.12.2021 15:30 Son Güncelleme: 20.12.2021 15:52

Kaçkarlar'da buzullar eriyince dağcıların tırmanış rotaları değişti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kaçkarlar’da buzullar eriyince dağcıların tırmanış rotaları değişti

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Doğu Karadeniz’de, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'nda bulunan buzullar erimeye başladı. Hava sıcaklıklarından dolayı erimelerin artması nedeniyle dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotaları değişti. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Kaçkarlar'daki büyük ve küçük buzullarımız erimesiyle birlikte hacim olarak ciddi oranda küçüldü. Bu küçülme dağcıların o bölgedeki tırmanış alanlarını olumsuz yönde etkileyerek rotalarını değiştirdi." dedi.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğinin etkileri sürüyor. Ani lokal ve şiddetli yağışların sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, buzullarda da etkisi göstermeye başladı. İklim değişikliğinin etkileriyle hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede, Rize'nin 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'nda buzullar erimeye başladı. Son yıllarda artan erime ile dağcıların kullandığı kuzey tırmanış rotalarında değişikliğe gidildi.

'DAĞCILARIN TIRMANIŞ ALANLARINI ETKİLEDİ'

Dağlardaki buzulların erimesinin dağcılığa verdiği etkiyi araştırdıklarını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu(TDF) Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Buzların erimesi tırmanış rotalarını oldukça değiştirdi. Rotaların değişmesiyle dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda farklı riskler olmaya başladı. Bu etkiyle dağcıların bir önceki yılda gittiği rotada gidemez hale geldi. Alpler'de, Türkiye'de de Ağrı Dağı'nda, Kaçkarlar'da ve Erciyes Dağı'mızdaki buzullarda ciddi erime meydana geldi. Son 10 yıl içerisinde Erciyes Dağı'ndaki Tarak Buzulu tamamen yok oldu. Kaçkarlar'daki büyük ve küçük buzulumuz hacim olarak ciddi oranda küçüldü. Bu küçülme dağcıların o bölgedeki tırmanış alanlarını olumsuz yönde etkiledi." diye konuştu.

'KAÇKAR'DAKİ İKİ BUZUL ERİDİ'

Doğu Karadeniz'in en yüksek zirvesine sahip Kaçkar Dağları'nda da buzulların eridiğini belirten Prof. Dr. Başar, "Kaçkar Dağları'na son olarak bu yıl tırmanış yaptık. Kaçkar'da büyük ve küçük buzul olmak üzere iki buzul kütlesi bulunuyor. Küçük buzul son 3 yıl içinde tamamen eridi ve kütlesinin yarısından fazlasını kaybetti. Büyük buzulsa küçüldü ve sadece taş parkuru gibi bir hale dönüştü. Federasyon olarak eskiden orada yoğun şekilde dağcılık eğitimleri yapıyorduk fakat şimdi ise orada eğitim yapılabilecek alan kalmadı. Dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında olduğunu ele alırsak son 20 ve 50 yıl içindeki erime miktarları gözle görebilir düzeye geldi. 5 milyon yıllık buzul dönemlerin kayda geçtiğini biliyoruz. 20 yıl gibi bu kadar küçük bir zaman diliminde bu kadar büyük erime hem dağcıları hem de doğa sporu yapan insanları çok olumsuz etkiliyor." dedi.

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Kaçkarlar'da buzullar eriyince dağcıların tırmanış rotaları değişti
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