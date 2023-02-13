Kader İle İlgili Ayetler – Kuran’da Kaderle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Kader ile ilgili ayetler ve mealleri okundukça Allah'ın yazgısına inancınız bir kat daha artacaktır. Kader ile ilgili ayet ve hadisler dediğinizde karşınıza çok sayıda örnek çıkar. Kuran'da kader hangi ayette geçiyor şeklinde arama motorlarına yazdığınızda çok sayıda surede bu örnekleri bulabilirsiniz. Kader ile ilgili ayetler imanınızı bir kat daha artıracaktır. Kader kelimesi hangi surede geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kader İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'da kader konusunun işlendiği çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerin meallerini aşağıdaki maddelerde inceleyebilirsiniz.

Tevbe Suresi'nin 51. Ayeti: De ki: "Allah bizim için ne yazdıysa, başımıza gelecek ancak odur. O bizim Mevlâmız'dır. Mü'minler, yalnızca Allah'a güvenip dayansınlar."

Kamer Suresi'nin 49. Ayeti: Şüphesiz biz her şeyi dakik, şaşmaz bir ölçüye ve bir kadere göre yarattık.

Hadid Suresi 23. Ayet: Elinizden giden şeylere üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle de şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah, büyüklük taslayan ve insanlara karşı böbürlenen hiç kimseyi sevmez.

En'am Suresi'nin 2. Ayeti: O, sizi çamurdan yarattı, sonra ömrünüze belirli bir süre tâyin etti. O'nun katında belirlenmiş bir ecel daha vardır. Siz ise hâlâ şüphe edip duruyorsunuz.

Araf Suresi'nin 34. Ayeti: Her ümmet için takdir edilmiş belli bir süre vardır. Bu sürenin sonu geldiğinde artık onu ne bir an geciktirebilirler, ne de bir an öne alabilirler.

Kuran'da Kader Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da kader konusunun işlendiği ayetlerin sayısı çok fazladır. Bu ayetlerden bir kısmının sıralaması aşağıdaki şekilde devam etmektedir.