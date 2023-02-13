Kader İle İlgili Ayetler – Kuran’da Kaderle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Kader, hayatın Allah’ın yazdığı şekilde akması ve gerçekleşmesidir. Kader ile ilgili ayetler ve mealleri de bu anlamda insanları etkiler niteliktedir. Kader ile ilgili ayet ve hadisler aynı zamanda Allah’ın büyüklüğünün de göstergesidir. Kuran’da kader hangi ayette geçiyor? Kader kelimesi Kuran’daki çok sayıda ayette geçer. Kader kelimesi hangi surede geçiyor gibi konu ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.
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Kader ile ilgili ayetler ve mealleri okundukça Allah'ın yazgısına inancınız bir kat daha artacaktır. Kader ile ilgili ayet ve hadisler dediğinizde karşınıza çok sayıda örnek çıkar. Kuran'da kader hangi ayette geçiyor şeklinde arama motorlarına yazdığınızda çok sayıda surede bu örnekleri bulabilirsiniz. Kader ile ilgili ayetler imanınızı bir kat daha artıracaktır. Kader kelimesi hangi surede geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.
Kader İle İlgili Ayetler ve Mealleri
Kuran'da kader konusunun işlendiği çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerin meallerini aşağıdaki maddelerde inceleyebilirsiniz.
Tevbe Suresi'nin 51. Ayeti: De ki: "Allah bizim için ne yazdıysa, başımıza gelecek ancak odur. O bizim Mevlâmız'dır. Mü'minler, yalnızca Allah'a güvenip dayansınlar."
Kamer Suresi'nin 49. Ayeti: Şüphesiz biz her şeyi dakik, şaşmaz bir ölçüye ve bir kadere göre yarattık.
Hadid Suresi 23. Ayet: Elinizden giden şeylere üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle de şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah, büyüklük taslayan ve insanlara karşı böbürlenen hiç kimseyi sevmez.
En'am Suresi'nin 2. Ayeti: O, sizi çamurdan yarattı, sonra ömrünüze belirli bir süre tâyin etti. O'nun katında belirlenmiş bir ecel daha vardır. Siz ise hâlâ şüphe edip duruyorsunuz.
Araf Suresi'nin 34. Ayeti: Her ümmet için takdir edilmiş belli bir süre vardır. Bu sürenin sonu geldiğinde artık onu ne bir an geciktirebilirler, ne de bir an öne alabilirler.
Kuran'da Kader Hangi Ayette Geçiyor?
Kuran'da kader konusunun işlendiği ayetlerin sayısı çok fazladır. Bu ayetlerden bir kısmının sıralaması aşağıdaki şekilde devam etmektedir.
Enfal Suresi'nin 68. Ayeti: Eğer affedileceğinize dair önceden Allah tarafından verilmiş bir hüküm olmasaydı, esirlere bedel olarak aldığınız fidyeden dolayı elbette size büyük bir azap dokunacaktı.
Hud Suresi'nin 37. Ayeti: Bizim gözetimimiz altında ve vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Sakın zulmedenler hakkında, onları kurtarmam için bana bir ricada bulunma. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
Hud Suresi'nin 107. Ayeti: Ahiret âlemindeki gökler ve yer ayakta durdukça onlar da ebediyen o ateşin içinde kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilemesi hariç. Çünkü Rabbin ne dilerse onu eksiksiz yapar.
Ra'd Suresi'nin 39. Ayeti: Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ana kitap O'nun katındadır.
Hicr Suresi'nin 4. Ayeti: Biz hiçbir memleket halkını, önceden tarafımızca belirlenmiş bir yazgıları olmadan helâk etmedik.
İsra Suresi'nin 58. Ayeti: Ne kadar ülke varsa hepsini ya kıyamet gününden önce helâk edeceğiz veya onları şiddetli bir azapla cezalandıracağız. Bu, kitapta böylece yazılmıştır.