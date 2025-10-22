Kader sandılar gerçek bambaşka çıktı! Meğer kızlarının engelli doğma sebebi hemşire şiddetiymiş...

"AİLE ENGELLİ BİR ŞEKİLDE DOĞDUĞUNA KANAAT GETİRİYORDU..."

Ailenin avukatı Sait Bolat ise Deniz Esin Bozoklar'ın engelli kalmasına neden olan hemşire şiddetiyle ilgili dava sürecinin devam ettiğini söyledi. Bolat, "İşin ilginç tarafı aile evlatlarının bu şekilde dolduğuna yani engelli bir şekilde doğduğuna kanaat getiriyor, mahkemeden tebligat gidene kadar. Mahkeme tebligatıyla aslında son derece sağlıklı doğan evlatlarının sanığın eylemleri neticesinde kaldığını öğrenmiş oluyor. Kamera kayıtları tespit olunduktan sonra üniversite rektörlüğü hem kendi içerisinde idari soruşturma başlatıyor ve sanığın ilişiğini derhal kesiyor. İl Kuruluna bilgi veriliyor. İl İdare Kurulu yaptığı araştırma neticesinde sanığın eylemlerinin tıbbi etik kurallarına aykırı olduğu, vahşet içerdiğini tespit ediyor. Bebeğimiz, yaşadığı vahşet neticesinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak ömür boyu engelli kalmıştır. Dosyamızın Adli Tıp Kurumu'na sevki sağlanmıştır. Adli Tıp Kurumundan gelecek olan rapor dosyamızdaki haklılığımızı açıklığa kavuşturacaktır" diye konuştu.

'KAMERA KAYITLARI VAHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR'

Bebeğin yaşadığı şiddeti gösteren kamera görüntülerini de izlediğini belirten Bolat, "Kamera kayıtlarındaki görüntüler vahşeti gözler önüne seriyor. İnanın kamera görüntülerini izlemeye, çoğu insanın yüreği dayanmaz. İşin acı tarafı yeni doğan bebeğimize bu vahşeti yaşatan hemşirenin de bir anne olmasıdır. Bir anneden beklenmeyecek, bir annenin şefkatinden yoksun bir şekilde maalesef bebeğimize vahşeti yaşatmıştır" dedi.