Haberler Yaşam Haberleri Kadersiz Yasemin’e Yargıtay şoku
Giriş Tarihi: 6.2.2023

Kadersiz Yasemin’e Yargıtay şoku

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kadersiz Yasemin’e Yargıtay şoku
İstanbul'da kendisine şiddet uygulayan kocasını öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemenin hapis ceza vermediği, istinaf mahkemesinin ise 15 yıl hapsine hükmettiği Yasemin Kaymaklı'ya verilen hapis cezasını Yargıtay oy çokluğu ile onadı. Karara yüksek mahkemenin bazı üyeleri ise muhalefet şerhi koydu. Dava konusu olay 2013'te yaşandı. Özkan Kaymaklı, eşi Yasemin Kaymaklı'yı darp ederek çocuğu ile birlikte odaya kilitledi. Sabah yeniden karısını döven koca, boğazına kemeri dolayıp sıkmaya başladı. Yasemin Kaymaklı ise, masadan aldığı bıçakla kocasını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eylemi meşru müdafaa olarak değerlendirerek "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi. 4 yıl hapis yatan Kaymaklı tahliye oldu. Ancak istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı ve Kaymaklı'ya 15 yıl hapis cezası verdi. Karar temyiz edilince dosya Yargıtay'a gitti. Daire heyeti oy çokluğuyla kararı onadı. Muhalif üyeler ise, eylemin "tahrik" altında işlendiğine dikkat çekerek "Kararı bozulması gerekirdi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
SON DAKİKA DEPREM | Osmaniye, Şanlıurfa, Malatya'dan peş peşe acı haberler: Can kaybı artıyor
CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
Son Dakika Deprem Haberleri! Diyarbakır’da korkutan deprem! Bingöl ve Muş’ta da hissedildi
İngiliz The Guardian'dan küstah çağrı: Hedefte yine Başkan Erdoğan var
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
Son dakika: Diyarbakır’da deprem! Bingöl, Muş ve Batman’da da hissedildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadersiz Yasemin’e Yargıtay şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA