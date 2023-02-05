Kadersiz Yasemin’e Yargıtay şoku

İstanbul'da kendisine şiddet uygulayan kocasını öldürdüğü gerekçesiyle yerel mahkemenin hapis ceza vermediği, istinaf mahkemesinin ise 15 yıl hapsine hükmettiği Yasemin Kaymaklı'ya verilen hapis cezasını Yargıtay oy çokluğu ile onadı. Karara yüksek mahkemenin bazı üyeleri ise muhalefet şerhi koydu. Dava konusu olay 2013'te yaşandı. Özkan Kaymaklı, eşi Yasemin Kaymaklı'yı darp ederek çocuğu ile birlikte odaya kilitledi. Sabah yeniden karısını döven koca, boğazına kemeri dolayıp sıkmaya başladı. Yasemin Kaymaklı ise, masadan aldığı bıçakla kocasını 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eylemi meşru müdafaa olarak değerlendirerek "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi. 4 yıl hapis yatan Kaymaklı tahliye oldu. Ancak istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı ve Kaymaklı'ya 15 yıl hapis cezası verdi. Karar temyiz edilince dosya Yargıtay'a gitti. Daire heyeti oy çokluğuyla kararı onadı. Muhalif üyeler ise, eylemin "tahrik" altında işlendiğine dikkat çekerek "Kararı bozulması gerekirdi" dedi.