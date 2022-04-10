KADES, UYUMA, HAYDİ... Tüm projelerle ilgili bilgilendirme yaptılar...

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 10 Nisan Polis Haftası'nda Ayasofya Meydanı'nda tüm gün mesaideydi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polisleri; kurulan özel stantlarda vatandaşlara İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES), Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA), Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), En İyi Narkotik Polisi Anne ve Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Tanıtım ve bilgilendirmelerin ardından çocuklara broşür ve hediye dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar haftalarını kutladıkları polislerle hatıra fotoğrafları da çektirdi.