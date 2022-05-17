Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalına sert tepki: Başkanın bilmemesi mümkün değil!

'BELEDİYE BAŞKANI NE İŞ YAPAR?'

Daha önce bu konular ile ilgili bir kısım iddiaların AK Parti tarafından Belediye Meclisine taşındığını ancak, yönetimce tarafından gerekli tedbirlerin ve incelemenin yapılmadığını vurgulayan Kaya, "Olaylar bir kartopu misali büyüyerek bu günlere gelinmiştir. İşin ucu nereye kadar gidecek bilemiyoruz. Ancak tek bir gerçek var ki o da altında çalışan onlarca kişi böyle bir olaya karışırken Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ne iş yapar? Bu konulardan nasıl haberdar olmaz ve düzeltemez. Bu nasıl yönetim zafiyetidir? Bu nasıl bir beceriksizliktir? Ama biz buna şaşırmıyoruz. Çünkü zaten Belediye Başkanı'nın grev, çöp, yol yapım, sosyal belediyecilik gibi birçok olayda Belediyeyi yönetemediğini defalarca gözlemledik ve kamuoyuna duyurduk" dedi.