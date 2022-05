Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet skandalına sert tepki: Başkanın bilmemesi mümkün değil!

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet skandalına ilişkin AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı basın açıklaması yaptı. Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası önünde İlçe Başkanı Avukat Fatih Kaya tarafından yapılan basın açıklamasında "Neredeyse her hafta adı skandallarla anılan Kadıköy Belediyesi'nde bugün de Kadıköy Belediyesi'nde örgütlü yolsuzluk, rüşvet, resmi belgede sahtecilik haberleri ile güne uyandık. Olay tabii çok sıcak hukuki süreç devam ediyor şu an gözaltına alınan 54'ü memur olmak üzere toplam 224 kişi İstanbul Vatan'daki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında ifadeleri alınıyor. İfadelerin tamamlanması sonrasında savcılık ve gerekirse Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklanma talepleri olabilir. Yine verilen ifadelere göre yeni gözaltılar da olabilir. Şu an için dosyada gizlilik kararı var. Savcılıkta hangi delillerin olduğunu bilmiyoruz. Görüntü kaydı, video, ses, dinleme kayıtları olabilir. Tüm bunlarla birlikte dosya şekillenecek ve muhtemelen ceza davası açılacaktır" ifadelerini kullandı.