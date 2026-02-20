Kadıköy’de park yeri kavgası: O anlar kameraya anbean yansıdı! ’Burası benim evimin önü’

O ANLAR KAMERADA

Hafif ticari araç sürücüsü aracını çekmek istemeyip " İşine git" diye bağırdı. Kadın sürücü ise sinirlenerek, "İşine gitmesi gereken sensin. Burası benim mahallem benim evimin önü. Defol çık hadi. " diyerek bağırıp hakaret etmeye başladı.Kavganın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracından inmeden olay yerinden uzaklaştı.O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.