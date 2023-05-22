Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de polislere saldırmışlardı: 1’i bölücü terör örgütü üyesi çıktı…
Giriş Tarihi: 22.5.2023 08:43 Son Güncelleme: 22.5.2023 08:48

Kadıköy'de polislere saldırmışlardı: 1’i bölücü terör örgütü üyesi çıktı…

İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahili’nde iddialara göre; başka insanların haklarını hiçe sayarak çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldıran ve kaçmaya çalışan dört şehir magandası gözaltına alındı. Olayda bir polisin sağ el tarak kemiği kırıldı. Gözaltına alınan dört kişiden 1’inin “Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak” suçundan, bir diğerinin ise “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kadıköy’de polislere saldırmışlardı: 1’i bölücü terör örgütü üyesi çıktı…

Olay, 21 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy İlçesi'ne bağlı Moda Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre polisler, çevreyi rahatsız ettikleri için uyardıkları ve kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. O anlar cep telefonlarının kameralarına yansıdı. Vatandaşlar söz konusu grup üyelerinin hoparlörle yüksek sesle müzik açtıklarını, halay çektiklerini, yürüyüş yolunu kapattıklarını ve çevreye rahatsızlık verdiklerini söyledi. İddialara göre bir kişi; kendilerine müziği kapatmaları uyarısı yapan polislere "Kapattırabiliyorsan kapattır" dedi. Başka insanların haklarını hiçe sayarak çevreyi rahatsız eden ve bazı vatandaşların şikayet ve ihbar ettiği grup içerisinde bulunan kişilerden bazıları saldırdıkları polislere yumruk atmaya çalışınca polis önce biber gazı ile kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

KALABALIĞI GALEYANA GETİRMEK İSTEDİLER
Ardından olay fiziki saldırıya dönüşünce polisler havaya üç el uyarı ateşi açtı. Bir polis memurunun saldırıda sağ el tarak kemiği kırıldı. Polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan ve polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) isimli dört kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından "Görevli Memura Mukavemet" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı. Magandalar gözaltına alındıktan sonra polis aracından da kaçmaya çalıştı. Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak" suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ifade edildi.

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Kadıköy'de polislere saldırmışlardı: 1’i bölücü terör örgütü üyesi çıktı…
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