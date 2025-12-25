Kadıköy’de sokak ortasında sopalı kavga: o anlar kamerada!

YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sanal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, sopayla minibüs şoförüne saldıran sürücünün kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan E.K.(41)'ye, 'Trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak', 'Taşıt yollarında duraklamak', 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından idari para cezası uygulandı. Öte yandan şüpheli E.K., 'Tehdit ve hakaret' ve 'Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından adliyeye sevk edildi.