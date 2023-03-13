Kadın balıkçı, ekmeğini buzun altından çıkarıyor

Kış aylarında yüzeyi tamamen donan, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'da, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlar henüz erimedi. Ardahan'ın Çıldır ilçesi Akçakale köyünde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da her yıl kış mevsiminde soğuk havaya aldırış etmeden Eskimo usulü avcılık yapıyor. Köyün kadın balıkçısı Çınar Kılıç, dondurucu soğukta eşi Turhan, oğulları Kurtuluş ve Yiğit ile buzla kaplı gölde balık avına çıkarak ekmeğinin peşinden koşuyor. Kılıç, "Burada ağlardan çıkan balıkları taze taze restoranımızda kızartıp müşterilerimize sunuyoruz. Balıkları hem tutup hem de pişiriyorum" dedi.