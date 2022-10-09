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Giriş Tarihi: 9.10.2022 16:30 Son Güncelleme: 9.10.2022 16:35

Kadın cinayetleri geçen yılın bu dönemine göre yüzde 9 azaldı

İçişleri Bakanlığı, kadın cinayetlerinin 1 Ocak - 6 Ekim 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak, 226'dan 206'ya düştüğünü bildirdi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kadın cinayetleri geçen yılın bu dönemine göre yüzde 9 azaldı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen "Kadına El Kalkamaz" programına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede; 3 milyon 866 bin 584 erkeğe bilgilendirme yapıldı, 1 milyon 38 bin broşür dağıtıldı. Hedef, yılsonuna kadar 5 milyon erkeğin şiddete karşı bilgilendirilmesi" ifadeleri kullanıldı.

KADIN CİNAYETLERİ YÜZDE 9 AZALDI

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verilen açıklamada, Kadın Destek Uygulamasında (KADES) indirme sayısının 4 milyon 43 bin 366'ya ulaştığı ve uygulama üzerinden yapılan ihbar sayısının 519 bin 672 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Elektronik İzleme Merkezi tarafından 611 vakanın takibinin yapıldığı, bugüne kadar elektronik kelepçe tedbir kararı altında bulunan 2 bin 441 vakada cinayet meydana gelmediği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, 1 Ocak - 6 Ekim 2022'de kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak, 226'dan 206'ya düştüğü belirtildi

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Kadın cinayetleri geçen yılın bu dönemine göre yüzde 9 azaldı
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