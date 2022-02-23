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Giriş Tarihi: 23.2.2022 09:19 Son Güncelleme: 23.2.2022 09:21

Kadın doktor görevi başında darp edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Kadın doktor görevi başında darp edildi

Ankara’da farklı bir ilaç yazmadığı gerekçesiyle kadın hastası kendi gibi kadın olan doktorun kafasını masa ile duvara vururken boğazına ve yüzüne oturarak darbedi. Doktor Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saldırıyı kınarken, “Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın”dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğine gelen kadın hasta Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'e tedavi oldu.Hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı.

Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.



ŞİDDET SUÇLULARINI GÖZÜMÜZ UZUN SÜRE GÖRMEYECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" dedi.

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Kadın doktor görevi başında darp edildi
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