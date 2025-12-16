Kadın hakeme şiddete tutuklama! Saldırgan antrenörün ilk olayı değilmiş

15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 18.00'de oynanan ve çocukların akademik ve sportif gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen U-12 Ligi karşılaşmasında yaşanan olay, sahalarda örnek olunması gereken ortamın tamamen dışında gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Hakemler ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Kocaeli Şubesi, maçın hakemi Songül Uzun'un karşılaşma sırasında antrenör Seçkin Tağrıkulu tarafından fiziksel saldırıya uğradığını kamuoyuna duyurdu.

'HAKEMLER DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

TFFHGD Kocaeli Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, spor sahalarında şiddetin her türlüsüne karşı olunduğu vurgulandı. Açıklamada, özellikle bir kadın hakeme yönelik gerçekleştirildiği belirtilen saldırının kabul edilemez olduğu ifade edilerek, olayın yalnızca kınamayla geçiştirilmeyeceği ve tüm yasal sürecin dernek hukuk birimi aracılığıyla başlatıldığı bildirildi. Dernek yönetimi, çocukların izlediği ve içinde yer aldığı bir maçta yaşanan bu tür davranışların sporun ruhuna zarar verdiğini belirterek, fair-play ve saygı çağrısını yineledi.

KULÜP YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Olayın ardından Çubuklu Balaspor Kulübü yönetimi olağanüstü toplantı yaptı. Toplantı sonucunda, kadın hakeme şiddet uyguladığı iddia edilen antrenör Seçkin Tağrıkulu ile kulüp arasındaki ilişkinin sonlandırıldığı açıklandı. Kulüp Başkanı Aydın Karamak, yaşananlardan dolayı başta hakem camiası olmak üzere spor kamuoyundan özür diledi. Başkan Karamak'ın olay sonrası istifa etmeyi düşündüğü, ancak yönetim kurulu üyelerinin bu talebe karşı çıktığı da öğrenildi.

GEÇMİŞTE DE BENZER OLAYLARA KARIŞMIŞ

Soruşturma derinleştikçe, Seçkin Tağrıkulu'nun geçmişte de hakeme yönelik şiddet olaylarıyla gündeme geldiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Tağrıkulu'nun 2019 yılında U-11 Ligi maçının ardından hakemin soyunma odasından çıkışını bekleyerek copla saldırdığı, bu olay sonrası hem sportif ceza aldığı hem de adli süreç yaşadığı öğrenildi. Söz konusu olayda, hakemin şikâyeti üzerine Tağrıkulu'nun 2022 yılında para cezası ve 5 yıl ertelemeli adli ceza aldığı belirtildi.

ANTRENÖR TUTUKLANDI

İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada hakem Songül Uzun'a (18), tokat atarak darpettiği iddiasıyla gözaltına alınan Çubuklubala Spor Kulübü antrenörü S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen antrenör, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.