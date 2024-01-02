Kadın hâkim ile müteahhidin klima kavgasında ikinci perde

Yurtiçi ve yurtdışında 58 yılda 6 bine yakın daire, stat ve kamu binası inşa eden İnşaat Yüksek Mühendisi Nuri Özen (82), Bodrum Çukurbük'te villa sattığı kadın hâkime karşı 4 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Özen'in son hamlesi, Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmak oldu. İşadamı Nuri Özen, Gravilla Sitesi'nde kendisine ait villalardan birini 26 Ekim 2017'de kadın hâkim Z.O.G.'ye sattı. Hâkim, 5 ay sonra 21 Mart'ta ev ve siteye yönelik memnuniyetini sitenin Whatsapp grubunda dile getirdi. Üstelik hâkim, 16 Ocak 2019'daki yönetim toplantısında kendisini temsil için Nuri Özen'e yetki bile verdi.Ancak hâkim Z.O.G., Ocak 2020'de İzmir 7. Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak klimaların bozuk olduğunu, evde rutubet oluştuğunu, panjur gider deliklerinden eve su girdiğini, mutfak lavabosu gider ve su tesisatında problem olduğunu belirterek maddi zararının karşılanmasını istedi. Nuri Özen ise, iki yıllık zamanaşımı süresinin geçmiş olduğunu, klima ve kombi gibi aletlerin yıllık bakımlarının ev sahibine ait olduğunu, davanın bozulması gerektiğini ifade etti. Özen, ilkinde 90 bin, ikincisinde 49 bin çıkan bilirkişi raporlarına da itiraz etti.Davanın önceki ay görülen duruşmasında karar çıktı. İşadamının 90 bin TL onarım bedeli ödemesine karar verildi. Avukatı Kadir Öztürk aracılığıyla kararı temyiz eden Nuri Özen, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede yaşanan aksaklıklarda kendi kusurunun bulunmadığını belirterek karara itiraz etti. Dilekçede, "Davacı hiçbir bakım yapmamış. Dava için keşfi 5 yıl sonra yaptırdı. Evde hiçbir bakım yapılmamış, hoyratça kullanılmıştır. 10 yaşındaki bir villada bahsedilen hususlar kullanım ve bakım yapılmamasından kaynaklı olağan durumdur. Villa sahibi binasının bakımından sorumludur. Bilirkişi raporları da kusurludur. Dava tarihindeki bedele göre değil, keşif tarihindeki bedele göre hüküm kurulmuştur" denildi.