Kadın istihdamını artıracak projenin protokolü imzalandı

Vali Köşger, sanayide kadın istihdamına yönelik farkındalık yaratmak ve kadınların sürdürülebilir ekonomiye katılımını arttırmak amacıyla hazırlanan projenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Sanayide rol model kadın sayılarını artırarak genç kadınların da da bu sürece dahil olmasının önemini vurgulayan Vali Köşger, son yıllarda Türkiye'de nitelikli eleman bulunamadığını söyledi. Bu projenin kadın istihdamını artıracağını ifade eden Vali Köşger, "Bir toplum, bütün birimlerini ve bütün bireylerini en etkili şekilde kullanırsa tam kalkınma ancak o zaman gerçekleşebilir. O anlamda Türkiye'de kadınlarımızın atıl durması söz konusu dahi olamaz. Bu protokol; iş talep eden, çalışmak isteyenlere her sektörde kendine iş bulabileceği bir ortam hazırlamayı hedefliyor" dedi.