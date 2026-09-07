Kadın kıyafetleriyle altın ve döviz çaldılar

Avcılar
'da kadın kıyafetleri giyerek girdikleri binanın 2'nci katındaki daireden yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Gümüşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında işten dönen Fatoş Yılmaz ve eşi, evlerinin kapısını açmak istediklerinde kapının kilitli olmadığını fark etti. Kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığını gören çift, eve girdikten sonra altın ve dövizleri sakladıkları yatak odasındaki bazayı kontrol etti. Birikimlerini yerinde bulamayan Yılmaz çifti, durumu polise bildirdi. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, kadın kıyafeti giyen 2 erkeğin binaya girdiği ve 20 dakika sonra çıktığı görüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.