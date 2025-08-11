“Kadına miras yok” dedi, yeğenini  beyzbol sopasıyla öldüresiye darp etti

Diyarbakır'da 9 yıl önce 85 yaşındaki Hasan Alpaltun yaşlılığa bağlı yaşamını yitirdi. Alpaltun'un 300 dönüm arsası 3'ü kadın 9 çocuğuna miras kaldı. 6 erkek kardeş, kadınların mirasta haklarının bulunmadığını savunarak kız kardeşlerinin haklarından vazgeçmelerini istedi. Kardeşlerden Adana'da yaşayan Zeynep Alpaltun'un (58) oğlu Mehmet Alpaltun (38) annesinin mirastan vazgeçmemesini isteyince aile arasında husumet başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü dayı M.A. (55), miras oyununu bozan yeğeni Mehmet Alpaltun'u işe giderken pusuya düşürdü ve bezybol sopasıyla saldırdı. Yeğenin kafasına ve vücudunun çeşitli yerleriyle beyzbol sopasıyla vuran dayı, daha sonra kaçıp kayıplara karıştı. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu. Beyin kanaması riskine karşın uyutulmayan Alpaltun'un, "Dayılarım, 'Doğu adetinde kadına miras yok' dedi. Bunu kabul etmeyeceğimizi söyledik. İşe giderken arkamdan sopayla vurup, beni bayılttı. Sonrasında başıma, kollarıma ve bacaklarıma vurmaya devam etti. Karşımda olsa, bana tokat atsa elim bile kalkmazdı. Böyle vicdan olmaz. Yakalanmasını istiyorum" dedi.

300 DÖNÜM ARSA MİRAS KALDI

Merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde oturan Zeynep Alpaltun'un, babası Hasan Alpaltun 2016 yılında yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Alpaltun'dan miras kalan Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönüm tarlası nedeniyle anlaşmazlığa düşen 9 çocuğu arasında husumet başladı. Alpaltun'un 6 erkek çocuğu, kadınların mirasta haklarının olmadığını belirterek tarlaların devrini almak istedi. Temmuz ayında Zeynep Alpaltun, kardeşleri R.A. (52) ve M.A.'nın çağırmasıyla notere gitti. Annesinin mirastan vazgeçirilmeye çalıştığını fark eden Mehmet Alpaltun, imza aşamasındayken işi bozunca dayılarıyla tartıştı.

ÖLDÜRESİYE VURDUĞU ANLAR KAMERADA

Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun, 9 Ağustos sabahı işe gitmek için evinden çıkıp, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ndeki durakta otobüs beklemeye başladı. Bu sırada arkasından gelen dayısı M.A., Alpaltun'un başına beyzbol sopasıyla vurdu. Aldığı darbeyle bilincini yitiren Alpaltun, yere yığıldı. M.A. ise yerdeki yeğenine sopa ve tekmelerle vurmaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle M.A., olay yerinden kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYİN KANAMASI RİSKİ VAR

Olayı haber alıp, durağa gelen ailesi, Alpaltun'u otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri bulunan Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu. Evde tedavisi süren Alpaltun'un, beyin kanaması riskine karşın uyutulmadığı belirtildi. Polis de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"DOĞU ADETİNDE KADINA MİRAS YOK"

Dedesinin mirasını devretmek istemediklerini belirten Alpaltun, "Rızamızın olmadığını söylediğimde dayılarım, 'Doğu adetinde kadına miras yok' dedi. Ben de bunu kabul etmeyeceğimizi söyledikten sonra annemi alarak noterden çıktım. Ardından dayım, çalıştığım iş yerine gelerek beni tehdit etti. Bir aydır da evimin çevresinde gezip, elinde sopayla bana gözdağı veriyordu. Son olarak da cumartesi günü işe giderken arkamdan sopayla vurup, beni bayılttı. Sonrasında başıma, kollarıma ve bacaklarıma vurmaya devam etti. Karşımda olsa, bana tokat atsa elim bile kalkmazdı. Böyle vicdan olmaz" dedi.

"YİNE AYNISINI YAPACAK"

Dayısının bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Alpaltun, "Doktor bir ay çalışamayacağımı, evde kalmam gerektiğini söyledi. Ben ne yapacağım? Bir an önce yakalanıp, tutuklanmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde gezdiği sürece gelip, yine aynısını yapacak. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.