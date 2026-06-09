Kadına şiddete mücadelede yeni adımlar: Bakanlar kurulu Ankara’da toplandı

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu'nun 19. Toplantısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve yeni dönemde atılacak adımlar masaya yatırıldı.

"TEK BİR KADININ DAHİ ŞİDDETE UĞRAMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinin devletin temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, bugüne kadar yapılan yasal düzenlemeler sayesinde kadın haklarının anayasal güvence altına alındığını söyledi. Kadına karşı işlenen suçlarda cezaların artırıldığını, ısrarlı takibin müstakil suç haline getirildiğini ve bazı suçlarda "iyi hal" indirimlerinin kaldırıldığını hatırlatan Gürlek, mağdurların adalete erişimini kolaylaştırmak için önemli düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Gürlek, "Kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca yasal düzenlemelerle değil, güçlü kurumlar arası iş birliği, etkin uygulama, hızlı müdahale ve toplumsal farkındalıkla başarıya ulaşacaktır. Şiddet mağduru kadınlara bir kez daha ifade etmek isterim ki adalet kapısı sizlere her daim açıktır." dedi.

303 ADLİYEDE ÖZEL SORUŞTURMA BÜROSU

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet suçlarının etkin soruşturulması amacıyla başsavcılıklar bünyesinde özel bürolar kurulduğunu belirten Gürlek, bugün itibarıyla 81 ilde 303 adliyede bu büroların faaliyet gösterdiğini açıkladı. Mağdurların adli süreçte ikinci kez mağdur olmamaları amacıyla 81 ilde 167 adliyede toplam 176 adli görüşme odasının hizmet verdiğini belirten Gürlek, bu odalarda bugüne kadar 173 binden fazla ifade ve beyan alındığını söyledi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayısının 180'e ulaştığını ifade eden Gürlek, bu birimler aracılığıyla bugüne kadar 2 milyon 537 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandığını kaydetti.

"SIFIR TOLERANS, ETKİN KORUMA VE HIZLI MÜDAHALE"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen ve toplumsal vicdanı yaralayan ağır bir ihlal olduğunu belirterek, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradenin açık olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu alandaki temel yaklaşımımız; sıfır tolerans, etkin koruma, hızlı müdahale, güçlü koordinasyon ve sürekli takip anlayışıdır." dedi. Kadının toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Çiftçi, kadına yönelen her türlü şiddetin aile yapısını sarstığını ve devletin bu konuda hukuk, vicdan ve sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini söyledi.

KADES'E 2 MİLYONU AŞKIN İHBAR

Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) önemli bir güvenlik mekanizması haline geldiğini belirten Çiftçi, uygulamanın 1 Haziran 2026 itibarıyla 9 milyon 713 bin 686 kişi tarafından indirildiğini açıkladı. KADES üzerinden bugüne kadar 2 milyon 117 bin 98 ihbar alındığını bildiren Çiftçi, yeni dönemde HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Sistemi ile kadınların telefon ya da akıllı saat üzerinden tek tuşla yardım çağrısı gönderebildiğini kaydetti. Çiftçi ayrıca, şiddet riski altındaki kadınların korunmasında elektronik kelepçe sisteminin etkin şekilde kullanıldığını belirterek, 2026 yılı itibarıyla sistem kapasitesinin 2 bin aktif vakaya çıkarıldığını söyledi. Bugün itibarıyla 1596 vakanın aktif olarak takip edildiğini aktaran Çiftçi, elektronik izleme sistemi kapsamında bugüne kadar toplam 10 bin 808 vakanın izlendiğini ifade etti.

1 MİLYONDAN FAZLA KOLLUK PERSONELİ EĞİTİLDİ

Kadına yönelik şiddetle mücadelede eğitim çalışmalarının önemine işaret eden Çiftçi, 2020-2026 yılları arasında 1 milyon 367 bin kolluk personeli, 553 bin özel güvenlik görevlisi ve 243 bin 500 er ve erbaşa eğitim verildiğini açıkladı. "Kadına El Kalkamaz" kampanyası kapsamında ise 42 milyon 763 bin 516 erkeğe yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.

YENİ DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir kurumsal altyapıya sahip olduğunu belirterek, bu yapının daha da güçlendirileceğini söyledi. Göktaş, 5. Ulusal Eylem Planı kapsamında "Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı" kurulacağını duyurarak, "Bu sayede erken müdahale ve önleme mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz." dedi. ŞÖNİM'lerin koordinasyonunun daha etkin hale getirileceğini belirten Göktaş, hedeflerinin vatandaşlara daha hızlı ulaşan ve ihtisaslaşmış bir sosyal hizmet sistemi oluşturmak olduğunu kaydetti.

YENİ RİSKLERE KARŞI YENİ STRATEJİLER

Kadına yönelik şiddet araştırmasının sonuçlarına da değinen Göktaş, 15-59 yaş aralığındaki kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalma oranının yüzde 12,8 olduğunu açıkladı. Psikolojik, ekonomik ve dijital şiddet ile ısrarlı takip gibi yeni risk alanlarının mücadele politikalarının sürekli güncellenmesini zorunlu kıldığını ifade eden Göktaş, bu doğrultuda hazırlanan 5. Ulusal Eylem Planı'nın yeni tehdit alanlarına karşı daha güçlü mücadele araçları içerdiğini söyledi. Şiddet uygulayan kişilere yönelik psikososyal müdahale programlarının da güçlendirildiğini belirten Göktaş, failin risk durumuna göre şekillendirilen yeni müdahale modelinin kısa süre içerisinde 81 ilde uygulanacağını bildirdi.

"AMACIMIZ TEK BİR VAKAYI BİLE ÖNLEMEK"

Toplantının sonunda ortak mesaj veren bakanlar, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca güvenlik ve adalet kurumlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Bu bir insan hakları mücadelesidir. Amacımız tek bir vakayı bile önlemektir." ifadelerini kullanırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de "Bir kadının can güvenliği, bir ailenin huzuru, bir çocuğun geleceği için üzerimize düşen her görevi kararlılıkla yerine getireceğiz." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise kadınların haklarının korunması ve şiddetin önlenmesi için tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı.